Федерер, Джокович и Надаль вышли в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
13 марта 2017 - 17:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Вторая ракетка мира Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаель Надаль вышли в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе.
Призовой фонд турнира составляет почти семь миллионов долларов.
Во втором круге Федерер нанес поражение французу Стефану Роберу — 6:2, 6:1. Теннисисты провели на корте всего 51 минуту. Федерер выполнил 4 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал все 5 своих брейк-поинтов. На счету Робера 1 подача навылет и 8 двойных ошибок.
В третьем раунде Федерер сыграет с американцем Стивом Джонсоном, который ранее обыграл южноафриканца Кевина Андерсона (6:4, 3:6, 7:6 (7:4)).
2-й сеяный серб Новак Джокович выиграл у британца Кайла Эдмунда — 6:4, 7:6 (7:5).
Следующим соперников Джоковича будет аргентинец Хуан Мартин Дель Потро, ранее обыгравший своего соотечественника Федерико Дельбониса (7:6 (7:5), 6:3).
Испанец Рафаэль Надаль, получивший пятый номер посева, обыграл аргентинца Гидо Пелью – 6:3, 6:2, сообщаетLivesport.ru.
В следующем раунде Надаль сыграет с соотечественником Фернандо Вердаско, который оказался сильнее француза Пьера-Юга Эрбера (7:6 (7:5), 6:1).
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