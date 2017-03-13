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Федерер, Джокович и Надаль вышли в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Федерер, Джокович и Надаль вышли в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
13 марта 2017 - 17:13 AMT

PanARMENIAN.Net - Вторая ракетка мира Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаель Надаль вышли в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе.

Призовой фонд турнира составляет почти семь миллионов долларов.

Во втором круге Федерер нанес поражение французу Стефану Роберу — 6:2, 6:1. Теннисисты провели на корте всего 51 минуту. Федерер выполнил 4 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал все 5 своих брейк-поинтов. На счету Робера 1 подача навылет и 8 двойных ошибок.

В третьем раунде Федерер сыграет с американцем Стивом Джонсоном, который ранее обыграл южноафриканца Кевина Андерсона (6:4, 3:6, 7:6 (7:4)).

2-й сеяный серб Новак Джокович выиграл у британца Кайла Эдмунда — 6:4, 7:6 (7:5).

Следующим соперников Джоковича будет аргентинец Хуан Мартин Дель Потро, ранее обыгравший своего соотечественника Федерико Дельбониса (7:6 (7:5), 6:3).

Испанец Рафаэль Надаль, получивший пятый номер посева, обыграл аргентинца Гидо Пелью – 6:3, 6:2, сообщаетLivesport.ru.

В следующем раунде Надаль сыграет с соотечественником Фернандо Вердаско, который оказался сильнее француза Пьера-Юга Эрбера (7:6 (7:5), 6:1).

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Livesport.ru: Федерер, Джокович и Надаль — в третьем круге «Мастерса» в США
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