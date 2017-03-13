Азербайджан выдвинул кандидатуру Полада Бюльбюль оглы на пост гендиректора ЮНЕСКО

PanARMENIAN.Net - Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы стал кандидатом на пост генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Его кандидатура официально внесена Азербайджаном на рассмотрение Исполнительного совета (ИС) ЮНЕСКО, пишет ТАСС со ссылкой на постоянное представительство республики при парижской штаб-квартире всемирной организации. Выборы пройдут осенью 2017 года.

Выборы проводятся в связи с предстоящим истечением полномочий Ирины Боковой, избранной на пост генерального директора в 2009 году и переизбранной на новый срок в 2013 году. Она стала первым представителем восточноевропейской группы стран во главе всемирной организации. Правила ЮНЕСКО не допускают избрания высшего должностного лица более чем на два срока.

Музыкант, государственный и общественный деятель Полад Бюльбюль оглы на протяжении двух десятилетий (1988-2006) занимает пост министра культуры Азербайджана. По решению президента Азербайджана Ильхама Алиева в 2006 году он был назначен чрезвычайным и полномочным послом республики в Российской Федерации.

Не позднее 1 апреля Исполнительный совет ЮНЕСКО уведомит участников организации обо всех представленных кандидатурах. На 202-й сессии ИС непосредственно перед 39-й генеральной конференцией осенью 2017 года Совет рассмотрит предложения и выберет на основе тайного голосования кандидата, которого будет затем рекомендовать генеральной конференции.

Созданная вскоре после окончания Второй мировой войны ЮНЕСКО объединяет более 200 государств. В системе Объединенных Наций ей принадлежит роль главного хранителя мирового культурного наследия.