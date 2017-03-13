ЕС призвал Турцию не делать лишних заявлений и действий на фоне скандала с Нидерландами
13 марта 2017 - 17:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Евросоюз призвал Турцию на фоне скандала с Нидерландами воздержаться от «излишних заявлений» и действий, которые могут привести к обострению напряженности.
«Евросоюз призывает Турцию воздержаться от излишних заявлений и действий, которые могут еще больше обострить ситуацию», — говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и комиссара по соседской политике и расширению ЕС Йоханнеса Хана, пишет РИА Новости.
В заявлении также говорится, что если вынесенные конституционные поправки на референдум 16 апреля в Турции будут приняты, они будут оцениваться в свете обязательств Турции как страны-кандидата на вступление в состав ЕС и как члена Совета Европы.
Власти Нидерландов ранее не пустили в страну самолет с главой МИД Турции, который планировал посетить в субботу митинг в Роттердаме, чтобы информировать турецких граждан в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.
Добраться в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась также министр по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее «нежелательным иностранцем» и выпроводили из страны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. Турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска.
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