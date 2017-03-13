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В филармонии Липецка пройдет концерт армянского дудукиста Аргишти

В филармонии Липецка пройдет концерт армянского дудукиста Аргишти
13 марта 2017 - 18:16 AMT

PanARMENIAN.Net - В филармонии Липецка 23 марта пройдет концерт армянского дудукиста Аргишти (Argishty).

В зале имени Хренникова прозвучат армянские и авторские мелодии.

«Липчане получат возможность наполнить душу чистотой вершин Арарата, проникнуть в сокровенные тайны бытия и почувствовать дыхание времени. Ощущение полета и отрешенности не покинет публику на протяжении всего концерта», - отмечают организаторы.

Argishty, в крови и сердце перенявший искусство и энергию Армении, сумел выплеснуть всю накопленную энергию и «генную память» в свои выступления и покорил города России и зарубежья. Музыку Argishty можно отнести к жанру: этника, World music, и найти в ней отголоски джаза и фьюжн, пишет «Комсомольская правда».

В своих программах Аргишти использует как известные народные мелодии Армении и Востока, так и собственные композиции.

Ссылки по теме:
lipetsk.kp.ru: В Липецке зазвучит армянский дудук
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