Лавров и Саркисян обсудили углубление отношений ЕАЭС с третьими странами
13 марта 2017 - 18:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграном Саркисяном перспективы углубления отношений Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с третьими странами. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам встречи.
«Были обсуждены актуальные вопросы развития Евразийского экономического союза, а также перспективы углубления отношений Союза с третьими странами и объединениями», - информировали в министерстве, передает ТАСС.
Ранее Лавров, открывая переговоры с Саркисяном, заявил, что Москва выступает за наращивание интеграционных процессов в ЕАЭС при понимании важности сохранения единой глобальной системы. В свою очередь председатель коллегии ЕЭК обратил внимание на набирающую оборот внешнеторговую деятельность Союза, отметив, что этому объединению нужно определить приоритетные для сотрудничества группы стран.
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