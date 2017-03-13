Лавров и Саркисян обсудили углубление отношений ЕАЭС с третьими странами

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграном Саркисяном перспективы углубления отношений Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с третьими странами. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам встречи.

«Были обсуждены актуальные вопросы развития Евразийского экономического союза, а также перспективы углубления отношений Союза с третьими странами и объединениями», - информировали в министерстве, передает ТАСС.

Ранее Лавров, открывая переговоры с Саркисяном, заявил, что Москва выступает за наращивание интеграционных процессов в ЕАЭС при понимании важности сохранения единой глобальной системы. В свою очередь председатель коллегии ЕЭК обратил внимание на набирающую оборот внешнеторговую деятельность Союза, отметив, что этому объединению нужно определить приоритетные для сотрудничества группы стран.