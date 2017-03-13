Армения и Иран 6 июня проведут товарищеский матч
13 марта 2017 - 19:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Национальные сборные Армении и Ирана по футболу проведут товарищеский матч 6 июня, сообщает Varzesh3.com.
«Сборная Ирана планирует провести тренировочный сбор в Ереване. В рамках сборов команда проведет товарищеский матч со сборной Армении. Матч запланирован на 6 июня», — говорится в сообщении, передает Sputnik-Армения.
Ранее сообщалось, что национальная сборная Армении по футболу опустилась на три позиции в обнародованном 9 марта рейтинге ФИФА, заняв 85 место.
Сборная Армении 26 марта в 20:00 (по ереванскому времени) на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна сыграет против сборной Казахстана.
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