Армения и Иран 6 июня проведут товарищеский матч

PanARMENIAN.Net - Национальные сборные Армении и Ирана по футболу проведут товарищеский матч 6 июня, сообщает Varzesh3.com.

«Сборная Ирана планирует провести тренировочный сбор в Ереване. В рамках сборов команда проведет товарищеский матч со сборной Армении. Матч запланирован на 6 июня», — говорится в сообщении, передает Sputnik-Армения.

Ранее сообщалось, что национальная сборная Армении по футболу опустилась на три позиции в обнародованном 9 марта рейтинге ФИФА, заняв 85 место.

Сборная Армении 26 марта в 20:00 (по ереванскому времени) на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна сыграет против сборной Казахстана.