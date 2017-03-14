Посол Франции в РА: Нужно довести торгово-экономические отношения с Арменией до уровня политического диалога

PanARMENIAN.Net - Многое предстоит сделать для большего углубления торгово-экономических отношений Армении и Франции. Об этом заявил посол Франции в РА Жан-Франсуа Шарпантье.

Шарпантье оценил прошедший официальный визит президента Армении Сержа Саргсяна во Францию как «великолепный» и «отличный».

Посол напомнил, что в 2017 году Армения и Франция отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. Он указал, что после установления дипломатических отношений между странами развивается насыщенный, динамичный и беспрерывный диалог.

По словам французского дипломата, хотя отношения между Арменией и Францией в политическом плане находятся на достаточно высоком уровне, в торгово-экономической сфере многое еще предстоит сделать.

«И стороны выразили обоюдное желание довести достижения в этой сфере до уровня политического диалога», – отметил Шарпантье, передает Panorama.am.

При этом посол назвал примечательным то, что в рамках официального визита во Францию президент Армении Серж Саргсян встретился с членами авторитетного союза предпринимателей «Движение предприятий Франции» (MEDEF).

Ранее сообщалось, что в Елисейском дворце 8 марта прошла встреча находящегося во Франции с официальным визитом президента Армении Сержа Саргсяна и президента Франции Франсуа Олланда, по завершении которой подписаны документы, направленные на развитие и укрепление армяно-французского сотрудничества в ряде отраслей. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

В частности, были подписаны: соглашение между правительствами Франции и Армении о французском университете в Армении; декларация о намерениях относительно сотрудничества в сфере туризма между министерством иностранных дел и международного развития Французской Республики и министерством экономического развития и инвестиций Республики Армения; рамочное соглашение о сотрудничестве между Национальной Академией наук РА и Французским университетом в Армении, федеральным университетом Тулуз Миди-Пиреней, Национальным центром научных исследований, Национальным политехническим институтом Тулузы, университетом Тулуз 3-Поль Сабатье, университетом Тулуз 1 Капитол, Тулузским университетом Жан-Жоре.