Турция готова закупить С-400 в случае предоставления Россией кредита
14 марта 2017 - 12:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Турция готова закупить зенитные ракетные системы С-400 в случае предоставления Россией кредита. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.
«В Турции высказывают пожелание, хотели бы получить кредит, но вопрос пока не решен. Министерство финансов ведет переговоров — как только будет подписано соглашение и будет принято решение об объемах кредита, то уже тогда будем подписывать контракт на поставку в том числе и С-400», - сказал он, пишет РИА Новости.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял о том, что Анкара рассматривает различные варианты своей противоракетной обороны, и С-400 — один из них.Осенью 2016 года турецкие военные указывали, что ведут переговоры о покупке С-400 в России.
Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» предназначен для поражения на дальней и средней дистанции всех современных средств воздушного нападения. Основной разработчик С-400 — НПО «Алмаз». Комплекс принят на вооружение российской армии весной 2007 года.
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