PanARMENIAN.Net - Армения улучшила свои показатели в Индексе визовых ограничений компании Henley & Partners, поднявшись на 78-ю позицию в 2017 году. В 2016 году страна занимала 80-е место, в 2015-ом - 86-е.

Ежегодный Индекс визовых ограничений (Visa Restrictions Index) представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Компания Henley & Partners анализирует визовые правила 219 стран и территорий мира и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.

Так, Армения в рейтинге разделила 78-ю позицию с Республикой Бенин, Киргизией и Марокко. Соседние страны - Грузия и Азербайджан - расположились на 68-й и 74-й позициях соответственно. Турция заняла в рейтинге 52-е место, Украина - 58-е место, Казахстан – 67-е, Белоруссия - 70-е, Россия занимает первое место среди стран СНГ и 51-е в мире,

В 2017 году в первую десятку индекса вошли те же 28 стран, что и в 2016 году.Германия сохраняет лидирующую позицию в рейтинге на протяжении четырех лет. Далее следует Швеция, третье место разделяют пять государств – Финляндия, Италия, Испания, США и Дания.

Последние места рейтинга достались Пакистану, Ираку и Афганистану.

Большинство стран улучшили свое положение в Индексе по сравнению с 2016 годом. 108 стран из 199 переместились на более высокие позиции, 42 – не изменили показателей и 48 стран потеряли позиции.

Индекс визовых ограничений издается с 2006 года компанией Henley & Partners в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).