Лукашенко изменил соглашение о создании единой с РФ системы ПВО

PanARMENIAN.Net - Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил изменения и дополнения в белорусско-российском Соглашении о создании единой системы ПВО. Соответствующий указ опубликован 14 марта.

«Утвердить Протокол о внесении изменений и дополнения в Соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны Республики Беларусь и Российской Федерации от 3 февраля 2009 года, подписанный в Минске 2 ноября 2016 года», — говорится в указе, пишет Forbes.ru.

Суть внесенных изменений и дополнений не раскрывается. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Протокол был подписан в Минске 2 ноября 2016 года в рамках проведения заседания совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии. Тогда сообщалось, что на заседании были приняты важные решения, способствующие укреплению безопасности Союзного государства.