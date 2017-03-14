Лукашенко изменил соглашение о создании единой с РФ системы ПВО
14 марта 2017 - 14:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил изменения и дополнения в белорусско-российском Соглашении о создании единой системы ПВО. Соответствующий указ опубликован 14 марта.
«Утвердить Протокол о внесении изменений и дополнения в Соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны Республики Беларусь и Российской Федерации от 3 февраля 2009 года, подписанный в Минске 2 ноября 2016 года», — говорится в указе, пишет Forbes.ru.
Суть внесенных изменений и дополнений не раскрывается. Указ вступает в силу со дня его подписания.
Протокол был подписан в Минске 2 ноября 2016 года в рамках проведения заседания совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии. Тогда сообщалось, что на заседании были приняты важные решения, способствующие укреплению безопасности Союзного государства.
Самое значимое
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Яна Егорян выиграла золото на Кубке мира по фехтованию в Италии Олимпийская чемпионка Яна Егорян завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию, который прошел в Италии.
В Армении организуют выставку старинных серебряных поясов XIX века Агентство «Государственное хранилище драгоценных металлов и драгоценных камней» Министерства финансов Армении планирует представить экспозицию старинных серебряных закавказских поясов XX века.
Отчет СЕ: Армения - лидер среди стран Европы по уровню смертности в тюрьмах Согласно отчету Совета Европы, в Армении на 10 тысяч заключенных приходится 95.5 летальных исходов, тогда как средний показатель по Европе составляет 27.3 смертей
Исследование: Мировой океан прогревается быстрее, чем ожидали ученые Более 90% дополнительного тепла, выделяемого углекислым газом, в конце концов доходит до океанов, что делает их отличным местом для анализа повышения температуры