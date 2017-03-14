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Суд Евросоюза разрешил работодателям вводить запреты на ношение хиджабов

Суд Евросоюза разрешил работодателям вводить запреты на ношение хиджабов
14 марта 2017 - 14:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Работодатели могут запрещать своим сотрудницам носить хиджабы и другие религиозные символы. Такое решение 14 марта вынес суд Евросоюза, передает republic.ru со ссылкой на Reuters.

«Внутренние правила предприятия, запрещающие видимое ношение какого-либо политического, философского или религиозного знака, не являются прямой дискриминацией», – говорится в заявлении суда.

В то же время в суде отметили, что если подобных правил в компании нет, работодатели не могут обязать своих сотрудниц снимать хиджабы из-за пожеланий клиентов.

Отмечается, что накануне выборов в Нидерландах Европейский суд поддержал решение суда ЕС по делам двух женщин, во Франции и в Бельгии, которых уволили за отказ снять платки.

12 августа 2016 года после теракта в Ницце власти Канн запретили женщинам носить мусульманский купальный костюм – буркини. Мэр Канн Давид Линар заявлял, что буркини – это «символ исламского экстремизма». Позднее решение запретить буркини приняли в Вильнев-Лубе и других городах Франции. В конце августа Высший административный суд Франции приостановил запрет.

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Суд Евросоюза разрешил работодателям вводить запреты на хиджабы
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