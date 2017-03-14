Губернатор бельгийского Антверпена запретил митинг турок
14 марта 2017 - 14:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Губернатор Антверпена Барт Де Вейвер запретил запланированный на 17 марта митинг турок в Беркеме — пригороде этого второго по величине города Бельгии.
«Это представляет угрозу общественному порядку», — сказали в городской администрации, передает РИА Новости. Отмечается, что власти Антверпена опасаются столкновений между участниками турецкого митинга и членами крайне правой фламандской партии «Фламандский интерес», которая планировала в тот же день организовать акцию протеста против собрания представителей турецкой диаспоры. Эта акция также была запрещена губернатором Антверпена. Глава МВД Бельгии Ян Ямбон ранее призвал местные власти принять надлежащие меры для обеспечения безопасности и правопорядка в случае проведения массовых митингов с участием турецкого населения королевства. Мероприятия планировались главным образом в Антверпене и Брюсселе.
Ранее власти Нидерландов не пустили в страну самолет с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, который планировал выступить на митинге в Роттердаме и рассказать проживающим там турецким гражданам о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции. Добраться в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась также турецкий министр по делам семьи Фатма Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее «нежелательным иностранцем» и выпроводили из страны.
Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. Турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска. Позже Турция в дипломатической ноте Нидерландам заявила о нарушении Венской конвенции.
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