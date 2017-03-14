Еврокомиссия выяснила, почему террористам удалось совершить атаки в странах ЕС
14 марта 2017 - 15:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Специалисты назвали основные пробелы в европейской системе безопасности, позволившие террористам осуществить сразу ряд атак за несколько лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Еврокомиссии, попавший в ее распоряжение.
Согласно документу, разработанному рабочей группой ЕК по безопасности, организаторы недавних терактов на территории Европы пересекли границу ЕС за некоторое время до атак и не подвергались дополнительным проверкам, так как порядок пересечения границы Шенгенской зоны не позволяет сверять информацию национальных и международных баз данных.
Как сообщается в докладе, другим недостатком европейской системы обеспечения безопасности является контроль за передвижением террористов и их помощников внутри ЕС в ходе подготовки к атакам или их последующего побега. «В результате этого встает вопрос, можно ли предпринять еще какие-то меры для усиления безопасности в Шенгенской зоне. Это может включать полицейские проверки на внутренних границах (ЕС – ред.), а также на основных транспортных маршрутах», — говорится в докладе.
Отмечается, что в качестве еще одной причины терактов специалисты выделяют отсутствие слаженности при работе с SIS (Информационной системой Шенгенской зоны – ред.), так как многие подозреваемые уже находились в розыске в тех или иных европейских государствах еще до совершения ими терактов.
В настоящее время ЕК оценивает жизнеспособность идеи о создании общей базы данных правоохранительных органов ЕС, которая позволила бы осуществлять централизованный сбор информации.
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