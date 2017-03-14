Facebook запретил использование личных данных для слежки

PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Facebook запретила разработчикам использовать полученные ими личные данные пользователей для слежки или надзора. Об этом говорится в официальном заявлении компании об изменении внутренней политики.

В тексте появились строки о том, что разработчики не имеют права использовать персональные данные пользователей Facebook для создания инструментов, использующихся для слежения за людьми.

«Наша цель — сделать политику Facebook открытой», — говорится в заявлении, передает gazeta.ru.

Соцсеть отметила, что намерена выстроить такое сообщество, в котором люди могут безопасно высказывать свое мнение, не боясь никаких последствий. Защита частных данных находится в приоритете компании, именно поэтому разработчики и рекламодатели теперь имеют ограничения на использование извлеченной ими информации. Изменения, о которых идет речь выше, коснутся как Facebook, так и принадлежащего ей Instagram.

Сообщается, что полиция часто использовала эти данные, чтобы отслеживать демонстрантов и политических активистов. Перемены в политике Facebook последовали спустя несколько месяцев после того, как Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) выяснил, что Facebook и Instagram предоставили доступ к данным пользователей стартапа Geofeedia, которая занимается разработкой продуктов для наблюдения по заказу правоохранительных органов.

В октябре 2016 года ACLU опубликовала подробный доклад о том, как Geofeedia с помощью социальных сетей выслеживала протестующих в Балтиморе и Фергюсоне в 2014–2015 годах после убийства двух чернокожих молодых людей местной полицией.

Правоохранительные органы отслеживали активность в социальных сетях в отдельных районах города и получали уведомления Geofeedia в режиме реального времени. Компания также предлагала полицейским мониторить хештеги, связанные с движением Black Lives Matter, выступающим против насилия в отношении чернокожего населения.

Позже Facebook отключил доступ Geofeedia к аккаунтам, однако до недавнего момента у соцсети не было политики, запрещающей создателям приложений использовать данные для слежки.

Доклад ACLU вызвал ожесточенные споры относительно того, следит ли Facebook за тем, как третьи стороны используют информацию соцсети, учитывая, что она является одним из крупнейших источников личных данных людей по всему миру.

«Мы требуем, чтобы компании закрыли любые лазейки для надзора за людьми», — заявила Николь Озер, один из руководителей калифорнийского отделения ACLU.

В заявлении Facebook о новой политике социальная сеть поблагодарила ACLU и подобные ей организации за помощь в работе и привлечение общественного внимания к этой важной проблеме. Что характерно, компания Цукерберга не пояснила, как именно она планирует следить за соблюдением новых ограничений.