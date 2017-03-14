Виген Эскиджян стал главным тренером сборной Армении по баскетболу до 20 лет
14 марта 2017 - 18:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Главным тренером мужской сборной Армении по баскетболу до 20 лет назначен Виген Эскиджян. Об этом сообщает Федерация баскетбола Армении.
Виген Эскиджян родился 12 июля 1972 года в Ливане. Он работал в ряде ливанских клубов, в том числе «Андраник», «Сажес», «Оментмен», «Газир» и др.
Сборная Армении до 20 лет примет участие в чемпионате Европы 2017 года в дивизионе «В». Первенство состоится в июле 2017 года, а сборная Армении в группе «А» сыграет с командами Мальты, Бельгии, Финляндии, Польши и Белоруссии.
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