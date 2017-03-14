Лавров заявил, что не слышал о присутствии российских военных на границе с Ливией

PanARMENIAN.Net - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не слышал о присутствии российских военных в Египте на границе с Ливией из каких-либо иных источников, кроме сообщений западных СМИ.

«Я видел сообщения каких-то иностранных агентств насчет того, что пару десятков военных специалистов заметили на территории Египта, какие-то дроны там тоже были замечены. Я не слышал об этом из каких-то других источников», - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о присутствии российских военных на границе с Ливией, передает ТАСС.

Ранее Reuters сообщил, что военнослужащие, которые, видимо, являются российскими спецназовцами, а также новые беспилотные летательные аппараты находятся в районе египетского населенного пункта Сиди-Баррани, примерно в 100 км от границы с Ливией. По данным египетских спецслужб, на аэродром на западе страны прибыло российское подразделение из 22 человек. Цель их миссии не известна, однако источник издания указал, что Россия уже использовала в начале февраля другую египетскую базу ВВС, в районе населенного пункта Марса-Матрух.