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СМИ: Пилот разбившегося близ Сочи Ту-154 сам посадил самолет на воду

СМИ: Пилот разбившегося близ Сочи Ту-154 сам посадил самолет на воду
14 марта 2017 - 16:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Самолет Ту-154, потерпевший крушение над Черным морем в декабре 2016 года не падал, а сел на воду под управлением командира экипажа, пишет «Коммерсант».

Источник, близкий к военно-технической комиссии, сообщил, что 3D-моделивание показало, что лайнер взлетел в штатном режиме. По словам собеседника газеты, после этого экипаж «тоже не совершил ни одной из традиционных в подобных случаях ошибок: машина не выходила на закритические углы атаки, не теряла скорость, не попадала в штопор и вообще не падала».

Отмечается, что проблемы начались примерно через минуту после отрыва от земли, когда Ту-154 набрал высоту около 250 метров и скорость порядка 360-370 километров в час. После этого на борту якобы стала «стремительно развиваться нештатная ситуация».

«Выразилась она в том, что управляющий пилот — командир экипажа Роман Волков, который должен был дальше набирать высоту, — фактически перевел машину в режим посадки. Ту-154, как показало моделирование, в течение десяти секунд — до самого столкновения с водой — снижался в так называемом контролируемом полете под управлением летчика», — говорится в статье.

Среди возможных причин случившегося газета называет «дезориентацию пилота в пространстве». К трагедии также могли привести усталость экипажа и эмоциональное напряжение летчиков.

Как сообщил в конце декабря член госкомиссии, начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Байнетов, изначально специалисты рассматривали более 15 версий крушения Ту-154. Позднее их количество сократилось вдвое.

Самолет Ту-154, который направлялся в Сирию, разбился утром 25 декабря. На борту были 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, девять сотрудников российских каналов, глава благотворительного фонда«Справедливая помощь»Елизавета Глинка (Доктор Лиза) и двое федеральных чиновников. Останки погибших и обломки лайнера нашли в Черном море в 1,7 километра от берега.

Ссылки по теме:
Kommersant: Военный самолет разбился под контролем
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