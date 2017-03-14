Исследование: Мировой океан прогревается быстрее, чем ожидали ученые

PanARMENIAN.Net - Ученые опубликовали новое исследование, в котором собраны данные о нагреве океана в период с 1960 по 2015 годы. Согласно исследованию, потепление Мирового океана прогрессирует на 13% быстрее, чем считалось ранее.

На сегодняшний день это самое точное и наглядное описание температурных изменений, происходивших с Мировым океаном за последние 45 лет.

«Во-первых, мы скорректировали данные прошлого для известных погрешностей измерений. Во-вторых, мы связали измерения температуры с результатами, рассчитанными на основе современных компьютерных климатических моделей. В-третьих, мы применили знания о температуре к более крупным областям исследований, чтобы получить исчерпывающую информацию об особенностях каждого измерения. Наконец, мы использовали данные последних наблюдений, чтобы показать, что этот метод дал отличные результаты»,- отметил Джон Абрахам, профессор тепловых и гидравлических наук в Университете Сент-Томасской инженерной школы и соавтор статьи, пишет «Популярная Механика» со ссылкой на The Guardian.

«Мы смогли расширить наши методы по сравнению с 1950-ми годами и показать, что темпы глобального потепления значительно изменились за последние 60 лет. Одним из основных результатов исследования является то, что нам удалось установить скорость потепления, которая оказалась на 13% быстрее, чем мы думали ранее. Более того, только с 1990 года потепление уже проникло на глубину примерно 700 метров»,- заявил ученый.

Это существенная проблема. Более 90% дополнительного тепла, выделяемого углекислым газом, в конце концов доходит до океанов, что делает их отличным местом для анализа повышения температуры. Это также чрезвычайно тревожно, поскольку если температура продолжит расти, а лед продолжит таять, в некоторых районах мира уровень моря поднимется на несколько десятков метров.

В новом исследовании интересно также то, что команда утверждает, что океан содержит своего рода память об изменении климата. Это означает, что растущие температуры распространяются между океанами все дальше и глубже. Несмотря на изменение погодных условий, детали которых могут указывать на охлаждение в определенных областях, общая атмосфера более теплая и влажная, чем в предыдущие годы. Это подразумевает увеличение числа сильных дождей и бурь во всем мире, не говоря уже о жаре, засухах, лесных пожарах и других последствиях, связанных с изменением климата.

Одной из причин, почему от предыдущих оценок пришлось отказаться, была банальная трудность согласования данных до и после 2005 года. В том году ученые начали использовать для измерений систему Argo, которая способна погружаться на глубину до 600 метров и превосходит батитермографы, которые использовались ранее. Вместо датчиков, расположенных лишь вдоль основных судоходных линий и преимущественно в северном полушарии, теперь у ученых есть около 3500 «поплавков», разбросанных по всему миру. Они могут самостоятельно производить погружение и всплывать, давая исчерпывающие данные о прогреве воды на разных глубинах.