Отчет СЕ: Армения - лидер среди стран Европы по уровню смертности в тюрьмах
14 марта 2017 - 17:31 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении самый высокий показатель смертности в тюрьмах среди 46 стран Европы. Об этом свидетельствуют данные ежегодного доклада о состоянии тюрем в странах - членах Совета Европы, обнародованные 14 марта.
Отчет составлен на основе данных тюремных ведомств стран - членов Совета Европы за 2014 и 2015 годы и подготовлен при поддержке исследователей Института криминологии и криминального права Лозаннского университета.
Согласно отчету Совета Европы, в Армении на 10 тысяч заключенных приходится 95.5 летальных исходов, тогда как средний показатель по Европе составляет 27.3 смертей. Высокие показатели также в Черногории - 66.2, Молдове 62.8 и России - 61.1 на 10 тысяч заключенных.
Согласно отчету, в 2014 году в тюрьмах Армении было зарегистрировано 38 летальных исходов, среди которых 4 случая суицида, одно из которых было совершено в ходе предварительного заключения. Уровень самоубийств составил 10.1 случаев на 10 тыс заключенных, что также превышает средний показатель по Европе (6 случаев).
В целом в 2015 году в Армении насчитывалось 3888 заключенных (из них 6 несовершеннолетних) при количестве населения 2.998 млн (по положению на 1 января 2015 года), что составляет примерно 129.7 заключенных на 100 тысяч жителей. Среднеевропейский показатель в этом случае – 116 человек. По количеству заключенных на душу населения в Европе лидирует Россия (439.2 на 100 тысяч жителей), далее идут Литва (278), Грузия (248), Азербайджан (249.3), Латвия (223.4), Турция (220.4) и Молдова (220).
С 2005 года количество заключенных на 100 тысяч жителей в Армении увеличилось примерно на 48%. Общее число заключенных в Армении увеличилось на 38% (с 2822 в 2005 году до 3888 в 2015-ом).
В Армении осужденные женщины составили 4.4%, что ниже среднеевропейского показателя (5,2%). Среди заключенных женщин нет несовершеннолетних.
Число иностранцев среди заключенных в Армении всего 3.2%, что намного ниже среднеевропейского показателя, который (10.8%).
Согласно отчету, в Армении с показателем 84.8 человек на 100 мест тюрьмы не считаются переполненными, так как средний показатель по Европе - 93.7 человек.
В отчете отмечается, что в 2014 году в Армении на свободу вышли 1464 человека, что почти в 2 раза меньше показателя 2013 года, когда на свободу вышли 2531 человека.
В 2013 году Армения потратила на содержание тюрем 14.665 млн евро, на содержание одного заключенного в среднем 10.3 евро в день, что в 5 раз меньше среднего уровня по Европе (52.36 евро). Например, бюджет российской тюремной системы в 2014 году составил рекордные 5.4 млрд евро, что на 2 млрд больше, чем у ближайшего преследователя, Великобритании. При этом правительство России в 2014 году тратило на каждого заключенного 22.5 евро в день, что вдвое меньше среднего показателя по Европе. Этот показатель ниже всего в Грузии, где ежедневные расходы на одного арестанта составляют всего 5.66 евро. Самые высокие расходы на одного заключенного в день зарегистрированы в Швеции – 354 евро и Сан-Марино – 481 евро.
Согласно докладу «Состояние тюремного заключения: Глобальный контекст 2016», опубликованному в июле 2016 года исследовательской организацией «Пенитенциарная инициатива» в целях выявления уровня массовой криминализации, Армения заняла 82-е место среди 171 страны, по показателям опередив некоторые страны ЕС: в стране меньше заключенных, чем в Испании, Португалии, Великобритании, Венгрии, Польше, Чехии, Эстонии, Латвии , Литве, Швейцарии.
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