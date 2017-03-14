В Армении организуют выставку старинных серебряных поясов XIX века
14 марта 2017 - 17:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Агентство «Государственное хранилище драгоценных металлов и драгоценных камней» Министерства финансов Армении планирует представить экспозицию старинных серебряных закавказских поясов XX века.
Соответствующий проект решения армянское правительство рассмотрит на заседании 16 марта.
Проектом решения предусмотрено, что несколько экспонатов, представляющие историко-культурную ценность из коллекции национальных резервов Гохрана будут представлены в Музее истории Армении.
В частности, на выставке будут представлены серебряные пояса Закавказья, датированные концом XIX - началом XX века, серебряный российский пояс (1877 года), а также серебряное закавказское ожерелье конца XIX - начала XX века, сообщает «Новости-Армения».
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