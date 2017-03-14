Яна Егорян выиграла золото на Кубке мира по фехтованию в Италии
14 марта 2017 - 17:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Олимпийская чемпионка Яна Егорян завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию, который прошел в Италии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«В Риме завершился этап Кубка мира по фехтованию на саблях среди женщин.
Выступая в составе сборной России, спортсменка подмосковного Центра олимпийских видов спорта Яна Егорян завоевала золотую медаль в личных соревнованиях», — отмечается в сообщении.
Серебряная медаль досталась итальянке Фламинии Приаро. Бронзовые медали завоевали Валерия Большакова из России и Мартина Патралья из Италии.
В полуфинале и финале двукратная олимпийская чемпионка Рио с одинаковым счетом 15:8 победила Валерию Большакову и итальянку Фламинию Преаро.
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