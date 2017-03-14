Яна Егорян выиграла золото на Кубке мира по фехтованию в Италии

PanARMENIAN.Net - Олимпийская чемпионка Яна Егорян завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию, который прошел в Италии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В Риме завершился этап Кубка мира по фехтованию на саблях среди женщин.

Выступая в составе сборной России, спортсменка подмосковного Центра олимпийских видов спорта Яна Егорян завоевала золотую медаль в личных соревнованиях», — отмечается в сообщении.

Серебряная медаль досталась итальянке Фламинии Приаро. Бронзовые медали завоевали Валерия Большакова из России и Мартина Патралья из Италии.

В полуфинале и финале двукратная олимпийская чемпионка Рио с одинаковым счетом 15:8 победила Валерию Большакову и итальянку Фламинию Преаро.