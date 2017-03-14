Молекулярные биологи из США вырастили первых в мире обезьян с иммунитетом к ВИЧ
14 марта 2017 - 18:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Группе молекулярных биологов удалось благодаря недавно открытым антителам вызвать мощнейший иммунный ответ на штаммы вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в организме обезьян. Соответствующая статья опубликована в журнале Nature.
Два года тому назад исследователи во главе с Михаэлем Нуссенцвайгом из Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке открыли антитело 3BNC117, которое способно подавлять размножение нескольких разновидностей вируса иммунодефицита человека и даже маркировать их для уничтожения иммунной системой, пишет Hi-News.ru.
Антитело 3BNC117 было выделено из организма одного ВИЧ-инфицированного пациента, иммунная система которого очень хорошо боролась с вирусной инфекцией.
Ученые провели ряд клинических тестов на больных ВИЧ. В ходе экспериментов молекулы 3BNC117 не давали вирусу размножаться в течение 2 месяцев после прекращения приема антиретровирусных препаратов.
Кроме того, существует еще одно антитело, которое можно использовать для приобретения иммунитета к ВИЧ — 10-1074. Команда Михаэля Нуссенцвайга решила попробовать скомбинировать 2 этих вещества, чтобы создать вакцину от ВИЧ. Последующая серия тестов была проведена на обезьянах: 12 макак были заражены SHIV (обезьянья разновидность ВИЧ), и через 3 дня в их кровоток начали вводить высокие дозы 3BNC117 и 10-1074.
Антитела продолжали подавлять вирус на протяжении шести месяцев, пока их молекулы присутствовали в кровотоке. После этого вирус вновь начал размножаться. Казалось бы, ученым удалось создать очередное лекарство так называемой поддерживающей терапии, но в последующие 1,5 года у 9 из 12 обезьян развилась сильная иммунная реакция на вирус, а уровень инфекции в организме резко снизился и вновь не возрастал, невзирая на то что ближайшие родственники человека не получали терапию антиретровирусными препаратами.
«Наша терапия порождает мощную иммунную реакцию на ВИЧ и позволяет организму контролировать инфекцию. Она работает по примерно таким же принципам, что и иммунотерапия рака, используя аналогичные механизмы, уже существующие в иммунной системе обезьяны и человека», - отметил Михаэль Нуссенцвайг.
Как говорят исследователи, такой метод борьбы с ВИЧ может быть применим и к людям, а сейчас эксперты нацелены на то, чтобы выяснить, сработает ли этот же способ для макак, заразившихся ВИЧ за 6 недель до начала лечения, ведь примерно такое время у человека проходит между заражением и выявлением инфекции.
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