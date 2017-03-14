Эрдоган обвинил Нидерланды в неспособности предотвратить резню боснийских мусульман в Сребренице
14 марта 2017 - 18:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти Нидерландов в неспособности предотвратить массовое убийство боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году.
«Мы знаем Нидерланды по резне в Сребренице. Мы знаем, какой у них отвратительный характер, по этой бойне, унесшей жизни 8 тысяч боснийцев», - сказал Эрдоган.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал слова турецкого президента ложью.
«Он продолжает обострять ситуацию. Это отвратительная историческая ложь», - сказал Рютте в интервью голландскому информагентству ANP, пишет BBC.
11 июля 1995 года армия боснийских сербов захватила Сребреницу, которая ранее была объявлена ООН безопасной для гражданского населения зоной и находилась под защитой нидерландского контингента миротворцев. В ходе наступления сербов и последовавших массовых расправ в городе были убиты несколько тысяч боснийских мужчин и мальчиков.
Отношения между Анкарой и Амстердамом резко ухудшились после того как власти Нидерландов не разрешили двум турецким министрам встретиться с проживающими в Роттердаме согражданами. Турецкие политики собирались убедить проживающих в Нидерландах турецких граждан поддержать на предстоящем в апреле референдуме изменения в конституции страны, значительно расширяющие полномочия президента.
Правительство Нидерландов объяснило запрет на проведение мероприятий соображениями безопасности. В ответ на это Эрдоган обвинил Германию в использовании нацистских методов, а турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу назвал Нидерланды «столицей фашизма».
14 марта Турция объявила о приостановке дипломатических контактов с Нидерландами.
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