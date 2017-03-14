Кандидату в президенты Франции предъявлены официальные обвинения в присвоении госсредств
14 марта 2017 - 18:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Кандидату в президенты Франции Франсуа Фийону предъявлены официальные обвинения в присвоении государственных средств по делу о предполагаемом фиктивном трудоустройстве его супруги, передает ТАСС со ссылкой на AFP.
Ранее газета Parisien написала, что дети экс-премьера, кандидата на пост президента Франции Франсуа Фийона Мари и Шарль часть заработанного в должности помощников отца в Сенате перечисляли на банковский счет своих родителей.
Отмечалось, что Мари Фийон из заработанных 46 тысяч евро перечислила около 70% на счет Франсуа и Пенелопы Фийон. Газета утверждает, что об этом "проговорилась" сама Мари на допросе в полиции в феврале 2016 года. Мари Фийон объясняет денежные переводы расходами на свадьбу. «Она не понимает, почему ее отец должен был ей обеспечить свадьбу, если он (Фийон – ред.) этого не делал для ее братьев№, — сказал адвокат Мари. По словам адвоката, его клиентка сама была инициатором этого перевода, который означает «равенство между детьми». Шарль Фийон сообщил на допросе, что также делал переводы на счет родителей в размере примерно 30% от заработной платы.
Скандал вокруг семьи экс-премьера разразился после публикации в сатирическом издании Canard Enchaine, где утверждалось, что его супруга Пенелопа восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Франсуа Фийона. Позже появилась информация, что Фийон нанимал на работу и своих детей.
Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.
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