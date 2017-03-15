Саргсян назвал армянскую диаспору России одной из самых влиятельных в мире

PanARMENIAN.Net - 14 марта президент Армении Серж Саргсян по приглашению Владимира Путина прибыл в Россию с официальным визитом.

В тот же день глава Армении посетил Московский Государственный институт международных отношений (МГИМО). Саргсян провел отдельную беседу с ректором вуза Анатолием Торкуновым, после чего состоялась встреча со студентами и преподавателями.

Ректор Торкунов зачитал решение учёного совета вуза о присуждении президенту Армении звания «Почётный доктор МГИМО».

Саргсян в своем выступлении коснулся достижений и успехов Армении в торгово-экономической сфере за прошедшие почти три года (с 2014 года) после вступления в ЕАЭС, перспектив сотрудничества Армении с Евросоюзом, возможного влияния на внешнюю политику Армении перехода в результате конституционных реформ на новую - парламентскую систему правления, степени боеспособности ВС РА и предпринимаемых в настоящее время усилий по урегулированию карабахской проблемы.

Первый день официального визита президента Армении в Россию завершился встречей с проживающими в Москве армянскими врачами и студентами в посольстве РА, на которой присутствовал предстоятель Ново-Нахичеванской и Российской епархии ААЦ архиепископ Езрас Нерсисян.

Саргсян заявил, что в повестке его зарубежных визитов особое значение придаёт встречам с армянами диаспоры, поскольку они являются прочной основой сотрудничества Армении с другими странами. По словам президента, армянская диаспора России одна из самых влиятельных в мире.

Президент Армении отметил, что горд тем, что проживающие в Москве врачи-армяне верны своему призванию и продолжают вносить большой вклад в дело развития здравоохранения и независимо от того, где находятся, в трудную минуту всегда готовы сплотиться ради родины.

В данном контексте президент напомнил, как в апреле 2016 года, «в трудный для Армении и Арцаха момент, армянские врачи из Москвы пришли на помощь, встали рядом с молодыми военными, оказывая медицинскую помощь и таким образом также необходимую моральную поддержку».

Саргсян в своей речи коснулся также налаженного и успешно развивающегося армяно-российского взаимодействия в сфере здравоохранения.

В ходе состоявшейся беседы участники встречи представили свои предложения по поводу работы, предстоящей в направлении укрепления армяно-российских отношений, в том числе, углубления взаимодействия в сфере здравоохранения.

Поздно вечером в армянском посольстве Саргсян встретился с российским политическим деятелем Сергеем Степашиным. Армянский лидер наградил Степашина Орденом почёта за значительный вклад в дело углубления союзнического сотрудничества между Республикой Армения и Российской Федерацией, а также укрепление и развитие армяно-российских дружественных отношений