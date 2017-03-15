ВС Азербайджана произвели более 1890 выстрелов в направлении армянских позиций НКР

PanARMENIAN.Net - В ночь с 14 на 15 марта Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушили режим прекращения огня около 55 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)).

В указанный период противник произвел в направлении армянских позиций свыше 1890 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают уверенно нести боевое дежурство, прибегая к ответным действиям лишь в случае крайней необходимости.

В ночь с 13 на 14 марта Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушилрежим прекращения огня 55 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)). В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций свыше 630 выстрелов.