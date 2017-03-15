В Швейцарии прошли акции протеста против Турции
15 марта 2017 - 11:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Швейцарские крайне правые силы организовали акцию протеста против Турции. Демонстранты несли множество плакатов с оскорбительными надписями в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет Ermenihaber.am со ссылкой на Milliyet.
По данным источника, подробности акции быстро разлетелись в СМИ и социальных сетях. Турецкие СМИ называют акцию проявлением исламофобии, расизма и тюркофобии в Европе.
Участники акции были в масках, дразнящих турок.
Ранее власти Нидерландов не пустили в страну самолет с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, который планировал выступить на митинге в Роттердаме и рассказать проживающим там турецким гражданам о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции. Добраться в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась также турецкий министр по делам семьи Фатма Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее «нежелательным иностранцем» и выпроводили из страны.
Против Турции настроены также Дания, Бельгия и Австрия.
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