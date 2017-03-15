Премьер Армении: Нет логики в том, что у нас есть шанс снизить тариф на газ, и мы не снижаем

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Карен Карапетян заявил, что к разговорам о снижении тарифов на электроэнергию и газ следует относиться рационально, с логической точки зрения. Об этом он сказал в ходе агиткампании РПА к парламентским выборам в административном районе Еревана Норк Мараш.

По его словам, уровень газификации Армении составляет 94-96%.

«Если сказать правду, другой такой страны не знаю. Но не хочу заявлять, что мы на первом месте», – сказал Карапетян, пишет Panorama.am.

По его словам, они предлагали лидерам оппозиционных сил, экономистам встретиться с представителями соответствующих компаний и, если есть варианты снижения тарифов, то предложить их, поделиться идеями и «не держать эту тайну при себе».

«Если докажут, и мы после этого не применим этот вариант, пусть тогда выдвигают нам соответствующие требования. Нет логики в том, что у нас есть шанс снизить тариф на газ, и мы не снижаем. Если кому-либо известно решение этой проблемы, пусть обнародует ее», – сказал Карапетян.

Ранее генеральный директор ЗАО «Газпром Армения» Грант Тадевосян по просьбе ряда СМИ прокомментировал заявления некоторых политических деятелей о возможности установления в Армении более низких тарифов на «голубое топливо». «В Армении невозможно установить более низкие тарифы на природный газ. То, что у нас сегодня есть, – самый оптимальный и лучший вариант», – заявил он. Как указал Тадевосян, если рассчитывать тариф по предложенной ими арифметике, то он получается выше действующего. «Озвучиваются заявления, мол, можно отказаться от российского газа и покупать его у Ирана, к примеру, за 200 долларов, а потребителю продавать за 230 – 240 долларов. Однако если даже руководствоваться предлагаемыми цифрами, к этой стоимости нужно прибавить также НДС и маржу «Газпрома», – пояснил Тадевосян, добавив, что в таком случае стоимость природного газа достигнет 300 долларов.

С 1 января 2017 года в Армении начали действовать новые тарифы на газ. Для потребителей, использующих до 10 тысяч кубометров газа ежемесячно, тариф составляет 139 тысяч драмов (290 долларов), для потребляющих более 10 тысяч кубометров – 242.1 доллара в драмовом эквиваленте.