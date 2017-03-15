Власти Германии пригрозили турецким политикам запретом на въезд в страну

PanARMENIAN.Net - Правительство Германии оставило за собой право ввести запрет на въезд в страну политиков из Турции. Об этом заявил глава ведомства федерального канцлера Германии, министр по особым поручениям Петер Альтмайер, передает ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ.

По словам Альтмайера, у немецких властей есть правовые инструменты, чтобы отказать во въезде в страну членам правительств иностранных государств.

«То, что кабинет министров до сих пор не исчерпал свои международно-правовые возможности, не является бесплатным билетом на будущее. Запрет на въезд был бы последним средством. Мы оставляем за собой право воспользоваться им», — сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ФРГ местные власти хотят запретить мероприятия турецких политиков. В свою очередь экс-посол Турции в США Осман Фарук Логоглу объяснил причины возросшей напряженности между Европейским союзом и Турцией.

Очередной виток напряженности в отношениях Германии и Турции возник на позапрошлой неделе, когда в ФРГ были отменены два мероприятия с участием турецких министров. В Анкаре несколько раз сравнивали запрет на выступления политиков с действиями нацистов.