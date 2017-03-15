Власти Германии пригрозили турецким политикам запретом на въезд в страну
15 марта 2017 - 10:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Германии оставило за собой право ввести запрет на въезд в страну политиков из Турции. Об этом заявил глава ведомства федерального канцлера Германии, министр по особым поручениям Петер Альтмайер, передает ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ.
По словам Альтмайера, у немецких властей есть правовые инструменты, чтобы отказать во въезде в страну членам правительств иностранных государств.
«То, что кабинет министров до сих пор не исчерпал свои международно-правовые возможности, не является бесплатным билетом на будущее. Запрет на въезд был бы последним средством. Мы оставляем за собой право воспользоваться им», — сказал он.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ФРГ местные власти хотят запретить мероприятия турецких политиков. В свою очередь экс-посол Турции в США Осман Фарук Логоглу объяснил причины возросшей напряженности между Европейским союзом и Турцией.
Очередной виток напряженности в отношениях Германии и Турции возник на позапрошлой неделе, когда в ФРГ были отменены два мероприятия с участием турецких министров. В Анкаре несколько раз сравнивали запрет на выступления политиков с действиями нацистов.
Самое значимое
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Более 1100 турок попросили убежище в Германии с начала 2017 года В конце января, в частности, в Германии попросили политическое убежище около 40 военнослужащих НАТО из Турции, большинство из них имеют высокие воинские звания
Археологи в Китае обнаружили древнюю мини-пирамиду Археологи обнаружили в Китае во время раскопок мини-пирамиду — 30 метров в длину и 8 метров в ширину.
США назвали сумму причиненного хакером Вартаняном ущерба: Он заявил в суде о невиновности Согласно оценкам индустрии, Citadel заразила примерно 11 млн компьютеров по всему миру и нанесла ущерб более чем на $500 млн
Цахкадзор вошел в топ-10 курортов для недорогого горнолыжного отдыха россиян Сервис поиска отелей RoomGuru.ru включил армянский Цахкадзор в первую десятку списка курортов, популярных для недорогого горнолыжного отдыха россиян с детьми и сноубординга весной.