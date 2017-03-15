В Тегеране обсудили создание армяно-иранской компании по экспорту и импорту

PanARMENIAN.Net - В Тегеране 12-14 марта прошли очередные консультации в направлении подписания соглашения о создании временной зоны свободной торговли между Ираном и странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В совещании принимали участие представители стран ЕАЭС и Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Делегацию армянской стороны возглавлял заместитель министра экономического развития и инвестиций Армении Ованнес Азизян. Об этом сообщает пресс-служба министерств.

Отмечается, что в ходе консультаций обсуждались текст проекта соглашения, а также перечень товаров, для которых стороны предлагают применить тарифные льготы.

В рамках консультаций в Тегеране Азизян провел встречи с заместителем министра промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли, руководителем Организации по продвижению торговли Ирана Моджтабом Хосротаджем и заместителем министра сельского хозяйства ИРИ Али Акбаром Мехрфардом.

В ходе обсуждений иранской стороне было предложено создать совместную армяно-иранскую импортирующую/экспортирующую компанию, которая будет способствовать экспорту товаров из Армении в Иран, а также экспорту иранских товаров на имеющие льготный режим с Арменией рынки.

Иранская сторона, приветствуя представленную идею, предложила обсудить возможные механизмы ее реализации.