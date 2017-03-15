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В новом трейлере «Гадкий я 3» Грю находит брата-близнеца (видео)

В новом трейлере «Гадкий я 3» Грю находит брата-близнеца
 15 марта 2017 - 11:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Новый трейлер анимационного фильма «Гадкий я 3» был обнародован 14 марта. Этот ролик, в отличие от предыдущего, посвящен не борьбе с новым коварным злодеем Бальтазаром Брэттом, а семейным делам главного героя Грю.

Зрители застают его в важный момент жизни: Грю на мели до такой степени, что его приемные дети решили продавать свои игрушки для пополнения семейного бюджета. Но тут к нему является некий господин с весточкой от его брата-близнеца Дрю. Все изумленное семейство Грю, включая Люси, девочек и миньонов, отправляется знакомиться с новообретенным родственником, пишет Intermedia.ru.

Он точная копия и одновременно противоположность брата (веселый блондин с длинной шевелюрой) и живет припеваюче: в огромном особняке со скульптурной галереей злодейских предков, внушительным автопарком и полным арсеналом злодейских приспособлений. Вместе с братом они могли бы стать суперкомандой злодеев, если бы не нелепость Дрю и нежелание Грю снова делать пакости.

Первый трейлер мультфильма «Гадкий я - 3» вышел в середине декабря 2016 года. В трейлере был показан новый злодей серии – звезда детского телевидения 80-х Бальтазар Братт, чье телешоу отменили, когда тот вырос.

Анимационный фильм выйдет в прокат 30 июня 2017 года.

Ссылки по теме:
AceShowbiz. Gru Meets Flamboyant, Villainous Twin Brother Dru in New 'Despicable Me 3' Trailer
Intermedia.ru: Грю находит брата-близнеца в новом трейлере «Гадкий я 3»
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