США назвали сумму причиненного хакером Вартаняном ущерба: Он заявил в суде о невиновности

PanARMENIAN.Net - Прокуратура США назвала сумму ущерба, который нанес экстрадированный из Норвегии в Соединенные Штаты гражданин РФ Марк Вартанян, создавший вредоносный компьютерный вирус. Об этом говорится в сообщении офиса федерального прокурора по Северному округу штата Джорджия Джона Хорна.

«Российский гражданин Марк Вартанян, также известный как Kolypto, предположительно, разработал, улучшил и поддерживал вредоносную программу Citadel. Согласно оценкам индустрии, Citadel заразила примерно 11 млн компьютеров по всему миру и нанесла ущерб более чем на $500 млн», — говорится в сообщении, пишет Gazeta.ru.

Также в прокуратуре отметили, что Вартанян занимался созданием программы в 2012–2013 годах, проживая на Украине, а затем продолжил свою деятельность в Норвегии в 2014 году.

Сам обвиняемый в суде заявил о невиновности. Процесс над Вартаняном идет в федеральном суде Атланты.Несмотря на то что Вартанян заявил уже суду о непризнании вины, прокуратура дала понять, что намерена добиться от него признания, пишут «Ведомости».

Диппредставительства России в Осло и Вашингтоне помогали Вартаняну готовиться к суду в США и следили за соблюдением всех его прав и интересов. По мнению российских дипломатов, норвежские власти уделили недостаточно внимания доводам норвежских экспертов, указывавших на то, что прямых доказательств вины россиянина ФБР не представило.

Ранее сообщалось, что гражданин России Марк Вартанян был экстрадирован из Норвегии в США в декабре 2016 года по обвинению в киберпреступлениях.

В сентябре 2015 года россиянин Дмитрий Белороссов был приговорен в США к 4.5 годам лишения свободы по обвинению в кибермошенничестве. Его обвинили в попытке похитить электронную информацию, касающуюся банковских счетов, с нескольких тысяч компьютеров по всему миру, используя вредоносное программное обеспечение, известное под названием Citadel.