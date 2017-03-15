Археологи в Китае обнаружили древнюю мини-пирамиду
15 марта 2017 - 11:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Археологи обнаружили в Китае во время раскопок мини-пирамиду — 30 метров в длину и 8 метров в ширину.
В городе Чжэнчжоу в провинции Хэнань археологи обнаружили пирамидальную структуру. Рядом находилась еще одна постройка — полуцилиндрической формы. Ранее на исследуемой территории было село, но потом дома убрали. На раскопки ушло больше месяца, передает Sputnik-Армения со ссылкой на Daily Mail.
К пирамиде ведет узкий проход. Местные СМИ уже сопоставили гробницу с египетскими пирамидами, но она по сравнению с ними очень маленькая, ниже человеческого роста.
Ученые собираются выяснить, насколько стара гробница, кто в ней находился и почему она имеет именно такую форму.
Эксперты отмечают, что подобные постройки нехарактерны для Китая, но в Бюро культурных реликвий Хэнань утверждают, что такие гробницы появились после правления династии Хань, 206 год до н.э. — 220 год н.э.
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