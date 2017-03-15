Более 1100 турок попросили убежище в Германии с начала 2017 года

PanARMENIAN.Net - С начала 2017 года прошения о предоставлении убежища в Германии подали более 1100 турок. Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) зарегистрировало 1151 заявление от жителей Турции только за январь и февраль 2017 года.

В конце января, в частности, в Германии попросили политическое убежище около 40 военнослужащих НАТО из Турции, большинство из них имеют высокие воинские звания, пишет Deutsche Welle со ссылкой на издание der Funke Mediengruppe.

Позднее стало известно, что с августа 2016 по январь 2017 года с просьбой о предоставлении убежища в Германии обратились также более 130 обладателей турецких дипломатических паспортов. Число прошений об убежище от турок сильно увеличилось после попытки путча в стране в августа 2016 года.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности. По обвинению в связях с организацией Гюлена в Турции после мятежа были арестованы около 32 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 100 тысяч госслужащих.