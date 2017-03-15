Олланд выступил за возобновление переговоров по карабахскому урегулированию

PanARMENIAN.Net - Президент Франции Франсуа Олланд заявил о необходимости возобновления переговоров для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

«Мы хотим возобновления переговоров. Как сопредседатель Минской группы хотим, чтобы и другие сопредседатели — США и Россия внесли вклад в этот процесс. Мы считаем, что параметры известны и можно найти путь решения этого затянувшегося конфликта», — сказал Олланд в Париже в заявлении для прессы после подписания документов с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Алиев, в свою очередь, отметил, что Франция как сопредседатель Минской группы ОБСЕ прилагает усилия для урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Мы высоко оцениваем эти усилия. В частности, хочу отметить встречу, проведенную мною в конце 2014 года в Елисейском дворце с президентом Армении. Это была очень конструктивная и позитивная встреча. К сожалению, после этой встречи в переговорном процессе наблюдался определенный застой», — сказал он, передает Sputnik-Армения.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан хочет скорейшего решения вопроса на основе норм и принципов международного права.

Он добавил, что на данном этапе нужно как можно скорее возобновить переговоры.

Ранее президент Армении Серж Саргсян в Париже обсудил с президентом Француии Франсуа Олландом карабахское урегулирование. Президенты Армении и Франции также договорились оо сотрудничестве в сфере туризма.

20 июня в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Республики Армения Сержем Саргсяном и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. По итогам консультаций лидеры Армении, России и Азербайджана приняли совместное заявление, в котором констатировали достижение взаимопонимания по ряду вопросов, решение которых позволит создать условия для прогресса в нагорно-карабахском урегулировании.

16 мая в Вене состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева. В ходе встречи были достигнуты согласия предпринять шаги для внедрения механизма мониторинга исполнения соглашений и расследования инцидентов, увеличения возможностей команды личного представителя председателя ОБСЕ, а также - для возможного возобновления переговорного процесса мирного урегулирования конфликта.

В ночь на 2 апреля 2016 года Азербайджан развязал военную агрессию против Нагорно-Карабахской Республики, которая сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права. В ходе продолжавшихся с ночи 2 апреля до утра 5 апреля интенсивных боев отряды Армии обороны НКР уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атакующих позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ-21 («Град»), 4 БМП и 1 инженерную установку. 5 апреля в 12:00 в Москве по инициативе азербайджанской стороны и при посредничестве РФ было достигнуто соглашение о временном прекращении огня на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Карабаха. Однако азербайджанская сторона продолжает обстрел как карабахских, так и армянских позиций.

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