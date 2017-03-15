Протурецкие хакеры разместили свастику и видео с Эрдоганом в Twitter-аккаунтах ряда организаций
15 марта 2017 - 15:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Группа хакеров, заявившая о поддержке властей Турции, взломала множество Twitter-аккаунтов, в том числе страницы правозащитной организации Amnesty International, отделения UNICEF в США и Всемирной метеорологической организации.
Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Кроме того, упоминается дата 16 апреля, на которую намечен референдум о конституционной реформе в Турции, пишет РИА Новости.
СМИ сообщают, что кибератака коснулась страниц министерства здравоохранения Великобритании, Европарламента, немецкого футбольного клуба Borussia Dortmund, Чикагского университета, региональных отделений компаний Nike, Starbucks, Volkswagen и многих других. Большинство из страниц уже восстановили работу.
По данным телеканала CNBC, хакеры также получили доступ к странице журнала Forbes в социальной сети Tiwtter и сменили фоновое изображение на странице на турецкой флаг. В данный момент страница издания работает в нормальном режиме. Издание International Business Times сообщает о крибератаке на аккаунт Reuters Japan.
Служба BBC North America также сообщила, что «временно потеряла контроль над своим аккаунтом, но нормальная работа была возобновлена». Ни одна группа пока не взяла ответственность за серию кибератак.
Ранее власти Нидерландов не пустили в страну самолет с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который планировал посетить митинг в Роттердаме, чтобы проинформировать граждан Турции в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.
Добраться в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась и министр по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее «нежелательным иностранцем» и выпроводили из страны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. Турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска. Чавушоглу, находясь во французском городе Мец, назвал Нидерланды «столицей фашизма», а ранее президент Эрдоган сравнил нынешнюю политику Берлина с «действиями нацистов в прошлом», чем вызвал серьезное недовольство в ФРГ.
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