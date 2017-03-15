Икер Касильяс стал рекордсменом по играм в еврокубках
15 марта 2017 - 14:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Испанский голкипер португальского «Порту» Икер Касильяс, приняв участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса», провел свой 173-й матч в еврокубках, что является рекордом.
По данному показателю 35-летний Касильяс повторил рекорд легендарного испанского полузащитника Хави. Выступающий в составе катарского «Аль-Садда» Хави провел 173 игры в еврокубках в составе «Барселоны». На третьем месте находится легендарный защитник итальянского «Милана» Паоло Мальдини – 168 матчей, передает eurosport.ru.
«Порту» уступил «Ювентусу» в ответной игре с минимальным счетом и выбыл из борьбы. В прошедшем в Португалии первом матче чемпион Италии забил 2 безответных мяча.
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