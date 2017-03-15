Бельгия запретила въезд в королевство 12 имамам из Турции

PanARMENIAN.Net - Госсекретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции Тео Франкен отказал в выдаче долгосрочных виз 12 имамам из Турции, которые намеревались прибыть в королевство, чтобы провести проповеди в непризнанных государством мечетях.

Муллы планировали проповедовать в Намюре, Билзене и Генте, передает РИА Новости со ссылкой на Dernière Heure.

Десять из 12 имамов подали жалобы на решение Франкена в бельгийский Совет по разрешению споров с иностранцами. Четыре жалобы уже отклонены. Совет мотивировал это тем, что право на свободу религии нарушено не было, поскольку турецкие имамы находятся за пределами Бельгии и не подпадают под юрисдикцию бельгийского государства.

В последние дни резко ухудшились отношения Турции с Европой. Ранеевласти Нидерландов не разрешили двум турецким министрам встретиться с проживающими в Роттердаме согражданами. Турецкие политики собирались убедить проживающих в Нидерландах турецких граждан поддержать на предстоящем в апреле референдуме изменения в конституции страны, значительно расширяющие полномочия президента. Правительство Нидерландов объяснило запрет на проведение мероприятий соображениями безопасности. В ответ на это Эрдоган обвинил Германию в использовании нацистских методов, а турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу назвал Нидерланды «столицей фашизма». 14 марта Турция объявила о приостановке дипломатических контактов с Нидерландами.

Читайте также: Почему Турция снова ругается с Европой: Новый виток ухудшения турецко-европейских отношений