Бельгия запретила въезд в королевство 12 имамам из Турции
15 марта 2017 - 15:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Госсекретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции Тео Франкен отказал в выдаче долгосрочных виз 12 имамам из Турции, которые намеревались прибыть в королевство, чтобы провести проповеди в непризнанных государством мечетях.
Муллы планировали проповедовать в Намюре, Билзене и Генте, передает РИА Новости со ссылкой на Dernière Heure.
Десять из 12 имамов подали жалобы на решение Франкена в бельгийский Совет по разрешению споров с иностранцами. Четыре жалобы уже отклонены. Совет мотивировал это тем, что право на свободу религии нарушено не было, поскольку турецкие имамы находятся за пределами Бельгии и не подпадают под юрисдикцию бельгийского государства.
В последние дни резко ухудшились отношения Турции с Европой. Ранеевласти Нидерландов не разрешили двум турецким министрам встретиться с проживающими в Роттердаме согражданами. Турецкие политики собирались убедить проживающих в Нидерландах турецких граждан поддержать на предстоящем в апреле референдуме изменения в конституции страны, значительно расширяющие полномочия президента. Правительство Нидерландов объяснило запрет на проведение мероприятий соображениями безопасности. В ответ на это Эрдоган обвинил Германию в использовании нацистских методов, а турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу назвал Нидерланды «столицей фашизма». 14 марта Турция объявила о приостановке дипломатических контактов с Нидерландами.
Читайте также: Почему Турция снова ругается с Европой: Новый виток ухудшения турецко-европейских отношений
Самое значимое
Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Россия вернет Армении похищенную картину Врубеля Полотно хранилось в Музее российского искусства в Ереване. В министерстве культуры Армении стоимость картины оценивают в несколько сотен тысяч долларов
Samsung выпустила линейку QLED телевизоров и представит модель в виде картины The Frame В серию вошли модели Q7, Q8, Q9 с диагоналями 55, 65 и 75 дюймов. В них используется технология квантовых точек, улучшающая угол обзора, цветовой охват, яркость и контраст
Россия и Армения обсуждают возможность перехода на расчеты в нацвалютах Об этом российский президент заявил по итогам переговоров со своим армянским коллегой Сержем Саргсяном.
В США опубликовали ранее неизвестный рассказ Фрэнсиса Скотта Фицджеральда Американский еженедельный журнал The New Yorker опубликовал прежде неизданный рассказ писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.