Еврокомиссия назвала неприемлемыми заявления Анкары о фашизме в адрес стран ЕС

PanARMENIAN.Net - Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер 15 марта назвал недопустимыми обвинения в нацизме и фашизме в адрес Германии и Нидерландов со стороны Турции.

«Это совершено неприемлемо», — сказал он, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, трансляцию которого ведет видеослужба Еврокомиссии.

«Не Европейский союз присоединяется к Турции, а Турция присоединяется к Европейскому союзу», — сказал Юнкер, передает РИА Новости.

Отношения между Берлином и Анкарой обострились после ареста немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджеля в Стамбуле. Он подозревается турецкими властями в №участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, пропаганде терроризма». Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от Анкары освободить Юджеля и соблюдать свободу СМИ. Затем власти немецкого города Гаггенау (Баден-Вюртемберг) отменили выступление перед избирателями турецкого происхождения министра юстиции Турции Бекира Боздага в преддверии референдума по пакету изменений в конституцию, расширяющих полномочия президента. Министр покинул страну и отказался от встречи со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

В минувшее воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган сравнил нынешнюю политику Берлина с «действиями нацистов в прошлом», чем вызвал серьезное недовольство в ФРГ.