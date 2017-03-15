Еврокомиссия назвала неприемлемыми заявления Анкары о фашизме в адрес стран ЕС
15 марта 2017 - 16:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер 15 марта назвал недопустимыми обвинения в нацизме и фашизме в адрес Германии и Нидерландов со стороны Турции.
«Это совершено неприемлемо», — сказал он, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, трансляцию которого ведет видеослужба Еврокомиссии.
«Не Европейский союз присоединяется к Турции, а Турция присоединяется к Европейскому союзу», — сказал Юнкер, передает РИА Новости.
Отношения между Берлином и Анкарой обострились после ареста немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджеля в Стамбуле. Он подозревается турецкими властями в №участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, пропаганде терроризма». Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от Анкары освободить Юджеля и соблюдать свободу СМИ. Затем власти немецкого города Гаггенау (Баден-Вюртемберг) отменили выступление перед избирателями турецкого происхождения министра юстиции Турции Бекира Боздага в преддверии референдума по пакету изменений в конституцию, расширяющих полномочия президента. Министр покинул страну и отказался от встречи со своим немецким коллегой Хайко Маасом.
В минувшее воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган сравнил нынешнюю политику Берлина с «действиями нацистов в прошлом», чем вызвал серьезное недовольство в ФРГ.
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Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
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