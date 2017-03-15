Наказание помилованной Путиным Севастиди было снижено с 7 до 3 лет заключения
15 марта 2017 - 16:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Верховный суд РФ смягчил приговор жительницы Сочи Оксаны Севастиди, осужденной на семь лет за госизмену из-за направленного в Грузию смс-сообщения о военной технике, а затем помилованной президентом Владимиром Путиным.
«Приговор Краснодарского краевого суда от 3 марта 2016 года в отношении Севастиди изменить. Наказание, назначенное ей по статье 275 УК РФ, смягчить до трех лет лишения свободы»,- говорится в определении коллегии по уголовным делам, оглашенном 15 марта, пишет «Интерфакс».
Заседание прошло в закрытом режиме, так как дело Севастиди имеет гриф «совершенно секретно».
Суд согласился с позицией сторон и восстановил сроки для обжалования приговора Севастиди, после чего рассмотрел апелляционную жалобу на него.
7 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании Севастиди. 12 марта она покинула следственный изолятор «Лефортово».
Оксана Севастиди весной 2016 года была приговорена к семи годам колонии по статье о госизмене. Суд признал ее виновной в том, что в 2008 году она отправила знакомому в Грузию несколько SMS, в которых написала о военной технике, провозимой через Сочи.Приговор Севастиди не был обжалован после вынесения, а сроки подачи апелляции были пропущены. Ходатайства о восстановлении сроков обжалования приговора были поданы лишь осенью 2016 года, когда делом Севастиди занялись новые адвокаты под руководством Ивана Павлова.
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