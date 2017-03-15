Теракт в Дамаске унес жизни не менее 25 человек
15 марта 2017 - 17:00 AMT
PanARMENIAN.Net - В результате осуществленного террористом-смертником мощного взрыва в здании суда в Дамаске погибли не менее 25 человек. Теракт был направлен на дворец юстиции в центре сирийской столице неподалеку от старого города.
По данным правозащитной организации Сирийский национальный совет по правам человека, теракт унес жизни не менее 29 человек, пишет Deutsche Welle.
Теракт стал вторым в Дамаске за последние пять дней.
11 марта в результате двух взрывов в центре города погибли не менее 74 человек. Теракты были направлены на автобусы с туристами из Ирана, которые намеревались посетить шиитские святыни. Один из взрывов произошел в то время, когда автобус проезжал мимо бомбы, размещенной на обочине дороги. Другой взрыв устроил террорист-смертник в районе Баб ас-Сагир, где расположено кладбище, являющееся местом паломничества шиитов со всего мира.
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