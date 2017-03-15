В США опубликовали ранее неизвестный рассказ Фрэнсиса Скотта Фицджеральда
15 марта 2017 - 18:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский еженедельный журнал The New Yorker опубликовал прежде неизданный рассказ писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.
Номер поступит в продажу 20 марта, онлайн-версия доступна на сайте издания. Произведение называется The I.O.U. и датируется 1920 годом.
Повествование ведется от лица издателя, готового на все ради высоких продаж.
«Я издатель. Я готов опубликовать любой сорт книги. Я ищу книгу, которую можно продать тиражом в 500 тысяч экземпляров. Настал сезон романов про паранормальные явления», — говорится в последнем абзаце рассказа, передает Lenta.ru.
В сентябре 2016 года сообщалось, что в апреле американское подразделение издательства Simon & Schuster напечатает сборник «Я умру за тебя», куда войдут прежде не опубликованные рассказы писателя. Фрэнсис Скотт Фицджеральд — один из крупнейших представителей американской литературы «потерянного поколения». Среди наиболее известных его романов — «Великий Гэтсби», «Ночь нежна» и «Последний магнат».
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