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Россия и Армения обсуждают возможность перехода на расчеты в нацвалютах

Россия и Армения обсуждают возможность перехода на расчеты в нацвалютах
15 марта 2017 - 18:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин не исключает, что Россия и Армения могут перейти на расчеты в национальных валютах. Об этом российский президент заявил по итогам переговоров со своим армянским коллегой Сержем Саргсяном.

По словам Путина, Россия является ведущим экономическим партнером Армении.

«Активно развивается сотрудничество в сфере энергетики, Россия является крупнейшим поставщиком природного газа в Армению. 100% армянского потребления — это российский газ»,— сказал Путин, передает ТАСС.

Путин напомнил, что при содействии «Газпрома» был реконструирован пятый энергоблок Разданской теплоэлектростанции, «Росатом» модернизирует Армянскую АЭС, российская компания «Полиметалл» занимается в Армении освоением золоторудных месторождений, а «Русал» инвестировал $120 млн в совместное предприятие по выпуску алюминиевой продукции.

В свою очередь, Саргсян заявил, что стратегическое сотрудничество между Россией и Арменией является взаимовыгодным. «Уверен, что достигнутые сегодня договоренности послужат дальнейшему укреплению сотрудничества наших стран по всему комплексу взаимодействия в духе дружбы и взаимной поддержки»,— сказал армянский лидер.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает оказывать содействие в поиске путей урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Армении Сержем Саргсяном 15 марта в Москве.

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