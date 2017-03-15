Россия и Армения обсуждают возможность перехода на расчеты в нацвалютах
15 марта 2017 - 18:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин не исключает, что Россия и Армения могут перейти на расчеты в национальных валютах. Об этом российский президент заявил по итогам переговоров со своим армянским коллегой Сержем Саргсяном.
По словам Путина, Россия является ведущим экономическим партнером Армении.
«Активно развивается сотрудничество в сфере энергетики, Россия является крупнейшим поставщиком природного газа в Армению. 100% армянского потребления — это российский газ»,— сказал Путин, передает ТАСС.
Путин напомнил, что при содействии «Газпрома» был реконструирован пятый энергоблок Разданской теплоэлектростанции, «Росатом» модернизирует Армянскую АЭС, российская компания «Полиметалл» занимается в Армении освоением золоторудных месторождений, а «Русал» инвестировал $120 млн в совместное предприятие по выпуску алюминиевой продукции.
В свою очередь, Саргсян заявил, что стратегическое сотрудничество между Россией и Арменией является взаимовыгодным. «Уверен, что достигнутые сегодня договоренности послужат дальнейшему укреплению сотрудничества наших стран по всему комплексу взаимодействия в духе дружбы и взаимной поддержки»,— сказал армянский лидер.
Ранее сообщалось, что Россия продолжает оказывать содействие в поиске путей урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Армении Сержем Саргсяном 15 марта в Москве.
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