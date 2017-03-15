Samsung выпустила линейку QLED телевизоров и представит модель в виде картины The Frame
15 марта 2017 - 18:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Samsung Electronics провела торжественное мероприятие в Париже, посвященное международному запуску линейки телевизоров QLED.
Топовые телевизоры QLED с высокой яркостью и разрешением 4K были представлены на январской выставке CES 2017.
В серию вошли модели Q7, Q8, Q9 с диагоналями 55, 65 и 75 дюймов. В них используется технология квантовых точек, улучшающая угол обзора, цветовой охват, яркость и контраст. Расширенный динамический диапазон HDR 1500 достигает яркости 1500 нит, что заметно больше прошлогодних SUHD моделей. Телевизоры также демонстрируют 99% цветового пространства DCI-P3. Другая интересная особенность — использование отдельного адаптера со всеми выходами. К панели он подключается с помощью оптического кабеля, пишет Ferra.ru.
Кроме того, компания рассказала подробности о концептуальном телевизоре The Frame. Он тоже изначально показывался на январской выставке CES 2017, но тогда о нем сообщалось совсем немного.
Как оказалось, разработка представляет собой не просто концепт, а начнет продаваться уже весной 2017 года, по крайней мере в США. Правда, ориентировочная цена пока не называется.
The Frame описывается производителем как «интерьерная панель», которую можно использовать как дизайнерский изыск и даже в роли предмета искусства. Все дело в том, что в режиме «Галерея» телевизор напоминает картину в раме.
После выключения режима телевизора The Frame превращается в своего рода картину. Пользователям предлагается более 100 изображений в различных жанрах – включая пейзажи, архитектуру, дикую природу, рисунки и так далее. Также предусмотрены дополнительные опции, такие как выбор различных рамок панели или дополнительная подставка-тренога для полноты образа картины на мольберте. Кроме того, The Frame оснащен прозрачным оптическим кабелем и системой крепления вплотную к стене.
Samsung также представила новое настенное крепление без зазора со стеной и серию подставок — треногу Studio Stand и конусную поворотную подставку Gravity Stand. Цены на телевизоры серии QLED стартуют от 2800 долларов США.
Самое значимое
По данным Google, на данный момент фирменный магазин контента может похвастать более чем 1 млрд активных пользователей в 190 странах
В новых версиях смартфона будут заменены аккумуляторы, из-за которых самовозгорались первые партии аппаратов
По словам аналитика, одно из главных изменений OLED iPhone - полноэкранный дизайн. Клавишу Home полностью уберут, а технологию по распознаванию отпечатков пальцев обновят
Характеристики устройства не раскрываются, его фотографии также отсутствуют. Бласс отметил, что телефон поступит в продажу по цене около €59 (примерно 3.6 тысяч рублей)
Partner news
Последние новости
Россия вернет Армении похищенную картину Врубеля Полотно хранилось в Музее российского искусства в Ереване. В министерстве культуры Армении стоимость картины оценивают в несколько сотен тысяч долларов
Россия и Армения обсуждают возможность перехода на расчеты в нацвалютах Об этом российский президент заявил по итогам переговоров со своим армянским коллегой Сержем Саргсяном.
В США опубликовали ранее неизвестный рассказ Фрэнсиса Скотта Фицджеральда Американский еженедельный журнал The New Yorker опубликовал прежде неизданный рассказ писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.
Путин: Россия продолжает содействовать урегулированию карабахского конфликта Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Армении Сержем Саргсяном 15 марта в Москве.