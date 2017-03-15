Samsung выпустила линейку QLED телевизоров и представит модель в виде картины The Frame

PanARMENIAN.Net - Компания Samsung Electronics провела торжественное мероприятие в Париже, посвященное международному запуску линейки телевизоров QLED.

Топовые телевизоры QLED с высокой яркостью и разрешением 4K были представлены на январской выставке CES 2017.

В серию вошли модели Q7, Q8, Q9 с диагоналями 55, 65 и 75 дюймов. В них используется технология квантовых точек, улучшающая угол обзора, цветовой охват, яркость и контраст. Расширенный динамический диапазон HDR 1500 достигает яркости 1500 нит, что заметно больше прошлогодних SUHD моделей. Телевизоры также демонстрируют 99% цветового пространства DCI-P3. Другая интересная особенность — использование отдельного адаптера со всеми выходами. К панели он подключается с помощью оптического кабеля, пишет Ferra.ru.

Кроме того, компания рассказала подробности о концептуальном телевизоре The Frame. Он тоже изначально показывался на январской выставке CES 2017, но тогда о нем сообщалось совсем немного.

Как оказалось, разработка представляет собой не просто концепт, а начнет продаваться уже весной 2017 года, по крайней мере в США. Правда, ориентировочная цена пока не называется.

The Frame описывается производителем как «интерьерная панель», которую можно использовать как дизайнерский изыск и даже в роли предмета искусства. Все дело в том, что в режиме «Галерея» телевизор напоминает картину в раме.

После выключения режима телевизора The Frame превращается в своего рода картину. Пользователям предлагается более 100 изображений в различных жанрах – включая пейзажи, архитектуру, дикую природу, рисунки и так далее. Также предусмотрены дополнительные опции, такие как выбор различных рамок панели или дополнительная подставка-тренога для полноты образа картины на мольберте. Кроме того, The Frame оснащен прозрачным оптическим кабелем и системой крепления вплотную к стене.

Samsung также представила новое настенное крепление без зазора со стеной и серию подставок — треногу Studio Stand и конусную поворотную подставку Gravity Stand. Цены на телевизоры серии QLED стартуют от 2800 долларов США.