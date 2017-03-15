Россия вернет Армении похищенную картину Врубеля

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян поблагодарил президента России Владимира Путина за возвращение картины Михаила Врубеля.

«Особая благодарность за возвращение работы великого художника Врубеля «Демон и ангел с душой Тамары», которая была похищена из Армении еще в 1995 году», - заявил Саргсян.

По его словам, благодаря работе соответствующих органов России полотно найдено, и Путин заявил о намерении российской стороны передать картину Армении.

Полотно, иллюстрирующее поэму Лермонтова «Демон», хранилось в Музее российского искусства в Ереване. В министерстве культуры Армении стоимость картины оценивают в несколько сотен тысяч долларов.

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