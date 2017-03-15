// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Россия вернет Армении похищенную картину Врубеля

Россия вернет Армении похищенную картину Врубеля
15 марта 2017 - 19:21 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян поблагодарил президента России Владимира Путина за возвращение картины Михаила Врубеля.

«Особая благодарность за возвращение работы великого художника Врубеля «Демон и ангел с душой Тамары», которая была похищена из Армении еще в 1995 году», - заявил Саргсян.

По его словам, благодаря работе соответствующих органов России полотно найдено, и Путин заявил о намерении российской стороны передать картину Армении.

Полотно, иллюстрирующее поэму Лермонтова «Демон», хранилось в Музее российского искусства в Ереване. В министерстве культуры Армении стоимость картины оценивают в несколько сотен тысяч долларов.

Читайте также:Россия и Армения обсуждают возможность перехода на расчеты в нацвалютах

 Самое значимое
Армянская молодежь Петербурга выразила протест из-за проазербайджанского репортажа про ХоджалуАрмянская молодежь Петербурга выразила протест из-за проазербайджанского репортажа про Ходжалу
Армянская молодежная организация Санкт-Петербурга «Нор Серунд» 2 марта выступила с протестом из-за репортажа о мероприятии, посвященном так называемому «геноциду» азербайджанского населения в городе Ходжалы, который вышел 27 февраля 2017 года в новостном эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Саргсян в в Брюсселе: Карабах движется к демократии, Азербайджан - к абсолютному авторитаризмуСаргсян в в Брюсселе: Карабах движется к демократии, Азербайджан - к абсолютному авторитаризму
Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе своего выступления в Центре Карнеги в Брюсселе.
Затулин: Экстрадиция Лапшина в Баку актуализировала в РФ тему «выкупа» и героизации Азербайджаном маньяка СафароваЗатулин: Экстрадиция Лапшина в Баку актуализировала в РФ тему «выкупа» и героизации Азербайджаном маньяка Сафарова
Затулин напоминает, что Лапшину, «вся вина которого состоит в не санкционированном Азербайджаном посещении Нагорного Карабаха, грозит до восьми лет тюрьмы».
Гумпомощь Армении доставлена в сирийскую ЛатакиюГумпомощь Армении доставлена в сирийскую Латакию
Гуманитарная помощь, отправленная 14 февраля в Сирию из Армении доставлена в Латакию. Одной из первых помощь получила школа при древней церкви, в которой учатся 400 детей из армянских семей.
Partner news
 Статьи
«В твоей памяти»

История любви Монте и Седы

 Самое читаемое в разделе
Минобороны Армении опубликовало видео отражения атаки азербайджанских сил
Киселев: Знание русского жизненно важно для Армении, а вооружение Баку выгодно Еревану
Азербайджан обвинил Киргизию в поддержке Армении
Армия обороны Арцаха сбила беспилотник ВС Азербайджана Orbiter
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
  Разделы по теме
Культура
 Последние новости
Samsung выпустила линейку QLED телевизоров и представит модель в виде картины The Frame В серию вошли модели Q7, Q8, Q9 с диагоналями 55, 65 и 75 дюймов. В них используется технология квантовых точек, улучшающая угол обзора, цветовой охват, яркость и контраст
Россия и Армения обсуждают возможность перехода на расчеты в нацвалютах Об этом российский президент заявил по итогам переговоров со своим армянским коллегой Сержем Саргсяном.
В США опубликовали ранее неизвестный рассказ Фрэнсиса Скотта Фицджеральда Американский еженедельный журнал The New Yorker опубликовал прежде неизданный рассказ писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.
Армения может пропустить Кубок мира по стрельбе из-за запрета на ввоз пуль Армения может пропустить Кубок мира по стрельбе из пневматического и мелкокалиберного оружия из-за невозможности ввоза в страну соответствующих пуль.