«Газпром» намерен поменять электроэнергию из Армении на газ из Ирана
16 марта 2017 - 12:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Российский «Газпром» планирует производить обмен электроэнергии, выработанной на Радзанской ТЭС в Армении, на газ из Ирана.
«Мы видим потенциал повышения эффективности работы на армянском рынке за счет того, чтобы осуществлять разменные операции электроэнергии, выработанной на пятом блоке Разданской ТЭС, на иранский газ», – заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, пишет «Ведомости».
«Армения намерена построить в 2017 году высоковольтную ЛЭП, «которая позволит экспортировать по разменным операциям электроэнергию на иранский рынок», - добавил он.
В настоящее время цена на газ для Армении составляет $150 за тысячу кубометров.
«Мы провели в декабре 2016 года с правительством Республики Армении переговоры и сочли возможным пойти на то, чтобы сохранить льготный уровень цен на 2017 г. При этом мы также согласились на то, что Армения пойдет на снижение внутреннего тарифа для потребителей на территории Армении, но это стало возможным в том числе и потому, что мы достигли новой договоренности», – заявил Миллер.
«Газпром» также разработал схему развития газовой отрасли Армении до 2030 г., его обсуждение с правительством страны может начаться уже в 2017 г.
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