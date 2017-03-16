МИД Армении: Азербайджан игнорирует договоренности по Карабху
16 марта 2017 - 13:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Именно Азербайджан игнорирует важные договоренности, принятые в международных форматах. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
«Очевидный факт, что именно Азербайджан игнорирует важные договоренности, принятые в международных форматах, в первую очередь, в рамках имеющей международный мандат Минской группы ОБСЕ», - заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, передает Aysor.am.
По его словам, Азербайджан всеми способами пытается сорвать их реализацию.
«Самым важным механизмом, о котором не говорит Азербайджан, это основополагающий принцип международного права и международных отношений, который заключается в том, что договоренности должны уважаться», - отметил Балаян.
15 марта президент Азербайджана заявил, что желает окончательного урегулирования карабахского конфликта, но пожаловался, что для реализации принятых решений и резолюций нет механизмов.
Комментируя заявление пресс-секретаря МИД Азербайджана о том, что Армения с июня 2016 года избегает переговоров, а выдвигаемые для их возобновления предусловия недопустимы, пресс-секретарь МИД Армении заявил: «Не только это, но и подавляющее большинство заявлений и комментариев пресс-секретаря МИД Азербайджана настолько безосновательны и нелепы, что нет необходимости не только комментировать их, но и реагировать. Надеюсь, что он продолжит работу в том же стиле».
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