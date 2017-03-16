Энди Уолкер уверен, что «Манчестер Юнайтед» окажется среди лидеров Кубка Англии

PanARMENIAN.Net - Шотландский футболист Энди Уолкер считает, что «Манчестер Юнайтед» обойдет «Ливерпуль» и окажется в четверке лучших команд Английской премьер-лиги текущего сезона.

Пока «Манчестер Юнайтед» занимает 6-ю позицию, отставая от «Челси», «Тоттенхэм Хотспура», «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Арсенала».

По словам Уолкера, МЮ - именно тот клуб, который может претендовать на лидерство, пишет The Peoples Person.

«Я считаю, они попадут в четверку. Думаю, им удастся обойти «Ливерпуль», сейчас это самое главное»,- отметил футболист.

Он также выразил свое мнение о решении судьи Майкла Оливера об удалении Андера Эрреры на 35-й минуте матча МЮ против «Челси» (0:1) 13 марта, после чего «Юнайтед» играл в меньшинстве, и выразил сожаление в связи с полузащитником МЮ и сборной Армении Генрихом Мхитаряном.

«Если ты судья и можешь обеспечить игру 11 против 11, я предпочитаю такой вариант. Если игрок елает что-то возмутительное, нужно удалить его, но я не думаю, что Эррера сделал достаточно, чтобы заслужить две желтые и красную карточку»,- отметил Уолкер.

«Мне жаль Генриха Мхитаряна, который страдал. Он должен был быть заменен, и это изменило весь облик игры»,- добавил футболист.

Генрих Мхитарян вышел в стартовом составе, однако после удаления Андера Эрреры, на 37-ой минуте был заменен на Маруана Феллаини.

«Челси» с минимальным преимуществом переиграл «Манчестер Юнайтед» на своем поле. Единственный гол «аристократов» провел Н'Голо Канте. По итогам этой встречи «Челси» шел в полуфинал Кубка Англии.