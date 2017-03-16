SpaceX в третий раз удачно запустила Falcon 9 в 2017 году
16 марта 2017 - 12:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания SpaceX произвела третий успешный пуск ракеты Falcon 9 в 2017 году. Через полчаса после старта от носителя отделился телекоммуникационный спутник EchoStar 23.
Пуск произведен 16 марта с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Ранее намеченный на 14 марта старт был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий, пишет Lenta.ru.
Спутник EchoStar 23 создан американской компанией SSL (Space Systems/Loral) и предназначен для обеспечения телевещания на территории Южной Америки. Срок эксплуатации аппарата оценивается в 15 лет.
Возглавляемая Илоном Маском компания SpaceX планирует в 2017 году произвести 27 коммерческих и гражданских пусков, а также тестовые старты сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy и корабля Dragon V2.
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