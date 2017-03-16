Представительница Армении стала победителем конкурса «Петербургская весна – 2017»

PanARMENIAN.Net - По итогам международного конкурса искусств «Петербургская весна – 2017» представительница Армении Александра Кузьмина получила диплом первой степени и звание победителя в категории «Инструментальное искусство».

В 2017 году в конкурсе приняло участие свыше 80 коллективов и 450 солистов и дуэтов, а также свыше 30 участников выставки из учебных заведений и организаций России, Армении, Белоруссии, Украины, КНР, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана и Словакии.

Представительница Армении Александра Кузьмина из школы им. П. Чайковского (класс профессора Гагика Смбатяна) победила в категории «Инструментальное искусство».

Звания Гран При в номинации «Эстрадный вокал» получил Дмитрий Балашов (республика Коми), «Авторское творчество» - Елизавета Намоченко (Белоруссия), «Духовые инструменты» -Евдокия Колясина Евдокия ( Россия) .

Форум «Петербургская весна» реализуется с 2005 года, как масштабный творческий проект, призванный объединить уникальную культурную базу Санкт-Петербурга и России, оказать поддержку и содействие профессиональному росту солистов и творческих коллективов.

Конкурс проводился с 9-13 марта по 9 категориям: «Хореографическое искусство», «Эстрадное вокальное искусство», «Хоровое искусство и академический вокал», «Народное вокальное искусство», «Инструментальное искусство», «Авторское творчество», «Театральное искусство», «Цирковое искусство», также конкурс художественных работ «Выставка».